В Верхней Пышме полностью потушили пункт выдачи Ozon

В Верхней Пышме спасатели полностью потушили пожар в пункте выдачи Ozon. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Напомним, что ЧП произошло 28 января.
— Площадь пожара составила 900 квадратных метров. К тушению были привлечены 33 специалиста и восемь единиц техники, — сообщили в ведомстве.
Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ozon, пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стало замыкание проводки. Отмечается, что покупателям, чьи товары находились на пункте выдачи, компенсируют стоимость испорченных вещей.
Напомним, что 28 января в Екатеринбурге на Машиностроителей загорелся автосервис. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания газовый баллон и один автомобиль.