Разнорабочий напал на продавщицу с молотком в одном из мебельных салонов Находки

По тревожной кнопке в салон приехал наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы в течение часа нашли дебошира на улице Береговой. Мужчина попытался сбежать дворами, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Телефон продавщицы у него изъяли, задержание по 91-й статье УПК РФ оформили, в качестве вещественного доказательства забрали куртку, рукава которой были испачканы кровью. Гражданина проверили по базам данных и выяснили, что он уже привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.