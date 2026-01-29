Разнорабочий напал на продавщицу с молотком в одном из мебельных салонов Находки

Мужчина, работавший в этом салоне разнорабочим, зашёл в торговый зал и потребовал у коллеги одолжить ему денег. Продавщица обратила внимание, что гражданин изрядно пьян, и отказала в займе. Мужчина схватил молоток и напал с ним на сотрудницу, несколько раз ударив её импровизированным оружием.
Продавщица выбежала на улицу, где её заметили работники других торговых точек и оказали ей первую помощь. Женщину доставили в медицинское учреждение. Во время этой суеты дебошир забрал из кассы наличность, забрал брошенный на рабочем месте дорогостоящий телефон продавщицы и сбежал.
По тревожной кнопке в салон приехал наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы в течение часа нашли дебошира на улице Береговой. Мужчина попытался сбежать дворами, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Телефон продавщицы у него изъяли, задержание по 91-й статье УПК РФ оформили, в качестве вещественного доказательства забрали куртку, рукава которой были испачканы кровью. Гражданина проверили по базам данных и выяснили, что он уже привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.
Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении с использованием предмета в качестве оружия и причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Точная сумма ущерба лично работнице и всему предприятию устанавливается. Неудачливый разбойник уже дал признательные показания.