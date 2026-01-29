Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работникам строительной фирмы в Братске задолжали более 450 тысяч рублей

Пять сотрудников двух организаций несколько месяцев не получили зарплаты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Работникам строительной фирмы в Братске задолжали более 450 тысяч рублей. Прокуратура Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства.

— Пяти работникам двух организаций, в течение нескольких месяцев не выплачивалась заработная плата, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального ведомства.

Руководителям организаций были вынесены предписания, а также поданы иски в суд в защиту прав работников. По итогам проверки один руководитель был оштрафован на 10 тысяч рублей за невыплату зарплаты. А сотрудники получили положенный доход.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский сад в областном центре нарушил условия заключения контракта на питание. Детское учреждение преждевременно признало поставщика уклонившимся от подписания договора.