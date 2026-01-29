Работникам строительной фирмы в Братске задолжали более 450 тысяч рублей. Прокуратура Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства.
— Пяти работникам двух организаций, в течение нескольких месяцев не выплачивалась заработная плата, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального ведомства.
Руководителям организаций были вынесены предписания, а также поданы иски в суд в защиту прав работников. По итогам проверки один руководитель был оштрафован на 10 тысяч рублей за невыплату зарплаты. А сотрудники получили положенный доход.
