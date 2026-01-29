Двух детей сбили на пешеходных переходах в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за сутки автоинспекторы зафиксировали два наезда на детей на пешеходных переходах. В обоих случаях дети получили травмы и были госпитализированы, а водители скрылись с мест аварий.
Как рассказали в региональной ГИБДД, первое ДТП с участием 7-летнего мальчика произошло днем 28 января на улице Гвардейской. Как установили автоинспекторы, 56-летняя местная жительница за рулем Volkswagen Golf сбила ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Инспекторам ДПС женщина пояснила, что решила, будто наезда не было, а ребенок поскользнулся и упал перед ее автомобилем. После этого она отвезла его домой и уехала», — рассказали в ГИБДД.
Вторая авария случилась на Черноисточинском шоссе, где 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2111» наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Водитель, которого разыскали автоинспекторы, пояснил, что ребенок после наезда быстро ушел, и он не стал его догонять.
В отношении водителей составлено несколько административных материалов, им грозит лишение прав.