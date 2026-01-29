Ричмонд
В Японии у скоростного поезда на ходу отвалилась деталь

У скоростного поезда «Синкансэн» в Японии во время движения отпала одна из деталей.

Источник: Аргументы и факты

У скоростного поезда «Синкансэн» в Японии во время движения отпала одна из деталей. Инцидент произошёл 23 января и был зафиксирован поездом серии H5 Hayabusa, следовавшим по маршруту Токио — Хоккайдо, сообщает Asahi TV.

Во время движения один из проводников обратил внимание на посторонний звук. При последующем осмотре на одной из остановок выяснилось, что отсутствует защитная панель, закрывающая люк под вагоном в районе водяного бака.

Вес утраченной детали составляет около пяти килограммов, однако найти её до настоящего времени не удалось. В железнодорожной компании допускают, что из-за высокой скорости состава панель могла отлететь далеко от железнодорожного полотна. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в городе Санкт-Валентин, расположенном в Нижней Австрии, румынский гражданин был арестован за попытку угона поезда.