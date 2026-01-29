«Политеховскому маньяку» Манишину требуют ужесточить наказание

Потерпевшая сторона обжаловала приговор Виталию Манишину, известному как «политеховский маньяк», и потребовала ужесточить ему меру наказания. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе судов Алтайского края.
Отмечается, что апелляционную жалобу подала Ондар Шончалай Кызыл-ооловна — родственница абитуриентки из Тувы, убитой в конце 1990-х годов.
По ее позиции, вынесенный приговор не соответствует тяжести совершенных преступлений. Рассмотрение жалобы назначено на 19 февраля, передает РИА Новости.
В начале октября в Алтайском крае вынесли приговор «политехническому маньяку» Виталию Манишину. Его признали виновным в убийстве 11 девушек и женщин. Он орудовал на территории региона с 1989 по 2000 год.
В Оренбургской области уже 13 лет не могут поймать «орского маньяка-дальнобойщика» Валерия Андреева, который в 2010-х изнасиловал и убил восемь девочек и женщин. Следователям известны все его приметы — от внешности до детальной биографии, но преступник сбежал прямо перед задержанием и бесследно исчез.