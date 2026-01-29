«Политеховскому маньяку» Манишину требуют ужесточить наказание

В Оренбургской области уже 13 лет не могут поймать «орского маньяка-дальнобойщика» Валерия Андреева, который в 2010-х изнасиловал и убил восемь девочек и женщин. Следователям известны все его приметы — от внешности до детальной биографии, но преступник сбежал прямо перед задержанием и бесследно исчез.