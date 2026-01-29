Под Пермью самосвал оборвал провода ЛЭП и обесточил поселок

В нескольких домах поселка Фролы Пермского округа утром 28 января пропало электричество. Выехавшая на вызов бригада электриков обнаружила обрыв воздушной линии электропередач 10 кВ.
По горячим следам удалось выяснить, что виновником технологического нарушения работы электросетевого комплекса стал водитель большегрузного самосвала. При выполнении маневра с поднятым кузовом ведомый им автомобиль оборвал провода и скрылся с места происшествия.
«В результате без электроснабжения остались жители ряда домов по улицам Весенняя, Светлая, Березовая Роща», — сообщил представитель Пермского филиала ПАО «Россети Урал».
Повреждение оперативно устранили сотрудники компании. В полицию поступило заявление о происшествии, ведется проверка для выяснения обстоятельств ЧП, виновных привлекут к ответственности.