Силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре беспилотника уничтожили над территорией Ростовской области. Еще два сбили над территорией Республики Крым.
Два дрона перехватили над территорией Брянской области, один — над территорией Воронежской области, передает Telegram-канал МО РФ.
28 января силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны.
Ранее украинские военные атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района Брянской области, один человек был ранен. В результате удара БПЛА также частично поврежден один жилой дом.
Кроме того, 26 января женщина, которая получила тяжелые ранения из-за атаки украинских дронов на Воронеж в ночь на 11 января, умерла в больнице: она не смогла восстановиться после операции.