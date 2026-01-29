Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре беспилотника уничтожили над территорией Ростовской области. Еще два сбили над территорией Республики Крым.

Два дрона перехватили над территорией Брянской области, один — над территорией Воронежской области, передает Telegram-канал МО РФ.

28 января силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны.

Ранее украинские военные атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района Брянской области, один человек был ранен. В результате удара БПЛА также частично поврежден один жилой дом.

Кроме того, 26 января женщина, которая получила тяжелые ранения из-за атаки украинских дронов на Воронеж в ночь на 11 января, умерла в больнице: она не смогла восстановиться после операции.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше