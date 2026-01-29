В Приморье стартовал зимний учет животных по следам на снегу

С 15 января на охраняемых природных территориях и в охотничьих угодьях Приморского края начался зимний маршрутный учет диких животных. Метод позволяет одновременно определить численность многих видов, включая кабана, волка, лося, рыси, лисицы и зайцев.
Работы продлятся до середины марта. Специалисты проходят заранее определенные маршруты, фиксируя все свежие следы, пересекающие их путь. Для точности учета в первый день маршрута «затирают» старые следы, чтобы на второй день отметить только новые. Если накануне выпадает снег, учет проводят за один день.
Учет не ведется во время сильной метели, снегопада или при экстремально низких температурах. Попутно отмечаются и некоторые виды птиц, такие как рябчик и фазан.
Ежегодный мониторинг дает возможность отслеживать динамику популяций, прогнозировать ее изменения и планировать необходимые природоохранные мероприятия. Итоги зимнего учета будут подведены и проанализированы весной.