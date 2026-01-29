Новосибирец пойдёт под суд за убийство 15-летней давности

Он отправился в гаражный бокс возле своего дома, где организована точка по приёму вторичного сырья. Его целью было похитить деньги оттуда. Для этого он вооружился ножом.
Обвиняемый заранее позвонил по телефону своей будущей жертве, чтобы уточнить, работает ли «приёмка». Затем он пришёл на пункт и дождался, когда сотрудник останется в одиночестве. Зайдя внутрь, он нанёс сотруднику удар ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.
Сумма, которую обвиняемый похитил, составила пять тысяч рублей. Это стало причиной гибели мужчины.
Обвиняемый, который уже был неоднократно судим, полностью признал свою вину. Прокурор Дзержинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем).
Дело направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.