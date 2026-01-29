Потерянная флешка и шантаж: в Джизакской области задержан вымогатель

Сумма «отступных» составила 3 миллиона сумов. Однако потерпевший быстро понял, что на этом требования, скорее всего, не закончатся и вымогательство будет продолжаться. В результате он решил не идти на поводу у шантажиста и обратился за помощью к правоохранителям.