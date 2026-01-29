Потерянная флешка и шантаж: в Джизакской области задержан вымогатель

В правоохранительные органы обратился 22-летний житель Пахтачинского района Самаркандской области. Молодой человек сообщил, что потерял на территории Джизакской области флешку, на которой хранились его личные фотографии и другие персональные данные. Спустя несколько дней с ним связался неизвестный, который начал шантажировать угрозами распространить эти материалы в социальных сетях и потребовал деньги.
Сумма «отступных» составила 3 миллиона сумов. Однако потерпевший быстро понял, что на этом требования, скорее всего, не закончатся и вымогательство будет продолжаться. В результате он решил не идти на поводу у шантажиста и обратился за помощью к правоохранителям.
Сотрудниками органов внутренних дел было организовано оперативное мероприятие. В ходе него подозреваемого задержали после перевода требуемой суммы на банковскую пластиковую карту, оформленную на его имя. Также в присутствии понятых были изъяты и задокументированы сама банковская карта и два мобильных телефона.
Как выяснилось, вымогателем оказался 24-летний житель Бахмальского района Джизакской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 (вымогательство) Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.