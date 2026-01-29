Уполномоченный по правам ребенка рассказала об убийстве женщины в Иркутске

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутске рассказала об убийстве женщины. В ночь на 28 января 2026 года в микрорайоне Радужном неизвестный мужчина взял в заложники подругу своей бывшей девушки и закрылся в квартире. Что происходило там — никто не знает. Но все закончилось трагедией. Женщина погибла от полученных травм.