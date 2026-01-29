Уполномоченный по правам ребенка рассказала об убийстве женщины в Иркутске

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутске рассказала об убийстве женщины. В ночь на 28 января 2026 года в микрорайоне Радужном неизвестный мужчина взял в заложники подругу своей бывшей девушки и закрылся в квартире. Что происходило там — никто не знает. Но все закончилось трагедией. Женщина погибла от полученных травм.
— С погибшей я была лично знакома. На протяжении года аппарат уполномоченного оказывал ей помощь в решении жилищного вопроса. Сейчас двое детей остались без матери, — уточнила Татьяна Афанасьева в своем телеграм-канале.
Жертва, оказавшаяся в заложниках, была сиротой из Кемеровской области. Известно, что она с детьми готовилась к переезду в новую квартиру. Тем временем 32-летнего подозреваемого в убийстве задержали.
