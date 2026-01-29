Красноуфимская волчица: идеальная мать и 17 убийств по соседству

И все равно — годы шли, а серия продолжалась. Позже станет известно, почему поиск буксовал: по данным из материала, Гайдамачук не была зарегистрирована в Красноуфимске, жила у Кузнецова «на птичьих правах», паспорт оставался в Нягани в залоге за долги. Получался парадокс: фоторобот мог висеть хоть напротив ее дома, а формально она как будто не существовала для местных правоохранителей. И еще один парадокс, уже человеческий: даже те, кто замечал сходство, не верили, что «эта Ирина», привычная, знакомая, может быть тем самым человеком. Вплоть до того, что ей самой говорили: мол, похожа — и она смеялась.