Пассажирка вышла из разбившегося Nissan и тут же погибла под колесами микроавтобуса в Узденском районе

Двойное ДТП произошло в Узденском районе — оно стало смертельным для одной из пассажирок разбившегося Nissan. Об этом сообщает Госавтоинспекция Минской области.
Все произошло ранним утром среды, 28 января на 34 километре дороги Р-23 Минск — Микашевичи. Около 7.30 водитель (1963 года рождения) двигавшегося по крайней правой полосе в Минск Nissan столкнулся с попутным UAZ (им управлял водитель 1950 г.р.). В результате иномарку отбросило на разделительное ограждение трассы.
Когда ехавшие в Nissan вышли из авто, микроавтобус MAZ под управлением водителя 1978 г.р. наехал на одну из пассажирок — женщину 1964 г.р. Она погибла на месте происшествия.
Ранее белорусский юрист сказала, можно ли приносить в кинотеатр свою еду. Было объяснено и то, кто получает жилье после смерти людей без наследников. Также есть ответ на вопрос, может ли начальство отправить сотрудников убирать снег в рабочее время.
Тем временем специалисты объяснили причины ярких вспышек на улицах Минска 27 января.
А жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим».