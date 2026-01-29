Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Четыре дрона сбили над Ростовской областью, по два БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым и Брянской областью. Еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.

За прошедшие сутки операторы войск беспилотных систем Южной группировки поразили пять временных пунктов дислокации и 31 укрытие с личным составом украинской армии. Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 7 антенн связи, 2 терминала Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Кроме того, были ликвидированы шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше