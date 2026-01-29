За ночь расчёты ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ над регионами России

Четыре дрона сбили над Ростовской областью, по два БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым и Брянской областью. Еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.
За прошедшие сутки операторы войск беспилотных систем Южной группировки поразили пять временных пунктов дислокации и 31 укрытие с личным составом украинской армии. Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 7 антенн связи, 2 терминала Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Кроме того, были ликвидированы шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).
