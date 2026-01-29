Ричмонд
Слюсарь: ПВО отразила атаку ВСУ на Ростовскую область

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области пресекли воздушную атаку. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь, предупредив о сохраняющейся угрозе беспилотных аппаратов.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтинском и в Каменском районе», — написал он в своем Telegram-канале.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводилась.

Ранее сообщалось, что в Севастополе средства ПВО отразили атаку с воздуха, уничтожив два объекта над акваторией Черного моря.

