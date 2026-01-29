Девушка из Пермского края исчезла в Красноярске, ее ищут третью неделю

Известно, что Екатерина приехала в Красноярск из Пермского края, училась в Сибирском федеральном университете, арендовала квартиру, в которой жила еще одна девушка.
Студентка пропала более двух недель назад. Ночью 13 января она покинула дом на улице Елены Стасовой и с тех пор не выходила на связь. Об исчезновении заявила некоторое время спустя мама Екатерины.
Судя по записи с камеры наблюдения, девушка была одета в длинный темный пуховик, темные брюки, голубую шапку. На ногах — черные ботинки.
Камера зафиксировала, как студентка выходит из подъезда. Несколько минут спустя она попала в объектив видеокамеры автозаправочной станции. «Далее по камерам не отслеживается», — констатировали поисковики.
Сейчас действия волонтеров и других участников поисков координируют правоохранительные органы. Вчера, 28 января, сотрудники госучреждения «Спасатель» по заявке МВД прочесывали лес в районе улицы Стасовой.
«На снегоходе и в пешем порядке обследовали 30 квадратных километров лесного массива. Девушка не найдена», — проинформировали в поисково-спасательном отряде.