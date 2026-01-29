Военная прокуратура запросила 16 лет экс-полковнику МО РФ за взятки на 30,2 млн

Следственные органы полагают, что Бобров подбирал сотрудников института, готовых за незаконное вознаграждение войти в специальную группу и получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства. Он же собирал и распределял денежные средства. Долгов оформлял документы о назначении выплат и согласовывал их с Рутько, который обеспечивал общее покровительство и влиял на размер начислений. Размер взяток, по данным следствия, напрямую зависел от величины ежемесячной надбавки.