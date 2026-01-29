Военная прокуратура запросила 16 лет экс-полковнику МО РФ за взятки на 30,2 млн

Военная прокуратура запросила 16 лет лишения свободы для бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Московского гарнизонного военного суда.
Гособвинение просит признать Рутько виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. В качестве дополнительного наказания прокуратура настаивает на штрафе в размере 50 млн рублей, конфискации 30,272 млн рублей, которые следствие считает суммой полученного незаконного вознаграждения, а также лишении воинского звания полковника и государственных наград. Кроме того, предлагается запретить ему занимать должности на государственной службе сроком на 13 лет.
Как следует из судебных материалов, Рутько заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело рассматривается в особом порядке. В настоящее время бывший руководитель научного центра находится под домашним арестом.
Следственные органы полагают, что Бобров подбирал сотрудников института, готовых за незаконное вознаграждение войти в специальную группу и получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства. Он же собирал и распределял денежные средства. Долгов оформлял документы о назначении выплат и согласовывал их с Рутько, который обеспечивал общее покровительство и влиял на размер начислений. Размер взяток, по данным следствия, напрямую зависел от величины ежемесячной надбавки.
