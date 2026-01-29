Ричмонд
Kyodo: в Японии правительственное авто оказалось замешано в смертельном ДТП

В центре Токио произошло смертельное ДТП с шестью машинами, в котором, по сообщению информагентства Kyodo, оказался замешан правительственный автомобиль.

Источник: Аргументы и факты

В Японии правительственный автомобиль оказался замешан в ДТП с участием шести машин, включая такси и мусоровоз, в результате которого погиб один человек и шестеро пострадали, сообщает японское информагентство Kyodo.

Уточняется, что авария произошла в центре Токио 22 января, но о причастности к ней служебного авто, принадлежащего аппарату кабинета министров страны, стало известно только сейчас.

По данным информационного агентства, ссылающегося на источник в полиции, правительственный автомобиль проехал на красный свет светофора со скоростью 130 км/ч (при допустимых 60 км/ч) и врезался в такси. По цепной реакции столкнулись еще четыре машины, в том числе мусоровоз.

Погибшим является пассажир такси. Водитель служебного авто — в числе шести пострадавших и находится в больнице, отмечается в публикации.

Японские власти официально не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Гумма произошло ДТП с участием больше 50 автомобилей, в результате которого погиб один человек и 26 пострадали.