Kyodo: в Японии правительственное авто оказалось замешано в смертельном ДТП

По данным информационного агентства, ссылающегося на источник в полиции, правительственный автомобиль проехал на красный свет светофора со скоростью 130 км/ч (при допустимых 60 км/ч) и врезался в такси. По цепной реакции столкнулись еще четыре машины, в том числе мусоровоз.