Автомобиль четыре раза врезался в ворота синагоги

В районе Бруклин в Нью-Йорке автомобиль несколько раз врезался в здание синагоги. Об этом сообщает издание New York Post.
По данным газеты, инцидент произошел поздно вечером в среду. Водитель на легковом автомобиле неоднократно въезжал в ворота синагоги, после чего был задержан полицией. По предварительной информации, машина протаранила здание не менее четырех раз.
Сам водитель заявил правоохранителям, что автомобиль занесло, и он потерял управление, в результате чего транспортное средство оказалось у входа в синагогу. Эти объяснения в настоящее время проверяются.
После происшествия здание синагоги было эвакуировано. Пострадавших, по данным экстренных служб, нет. Повреждения получили ворота и фасад строения.
Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Мотивы действий водителя и возможный умысел пока не озвучиваются.
Читайте также: Красноуфимская волчица: идеальная мать и 17 убийств по соседству.