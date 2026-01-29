Ричмонд
Автомобиль четыре раза врезался в ворота синагоги

В районе Бруклин в Нью-Йорке автомобиль несколько раз врезался в здание синагоги.

В районе Бруклин в Нью-Йорке автомобиль несколько раз врезался в здание синагоги. Об этом сообщает издание New York Post.

По данным газеты, инцидент произошел поздно вечером в среду. Водитель на легковом автомобиле неоднократно въезжал в ворота синагоги, после чего был задержан полицией. По предварительной информации, машина протаранила здание не менее четырех раз.

Сам водитель заявил правоохранителям, что автомобиль занесло, и он потерял управление, в результате чего транспортное средство оказалось у входа в синагогу. Эти объяснения в настоящее время проверяются.

После происшествия здание синагоги было эвакуировано. Пострадавших, по данным экстренных служб, нет. Повреждения получили ворота и фасад строения.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Мотивы действий водителя и возможный умысел пока не озвучиваются.

