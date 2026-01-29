В Дудинке мужчина расплатился купюрой из «банка приколов» и попал под суд

Известно, что продавец обнаружил подмену только после ухода покупателя и сразу обратился в полицию. Сотрудники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Дудинки. Мужчина сразу признал вину. В ходе беседы с полицейскими он пояснил, что пошел на это из-за блокировки своей банковской карты. При этом он не ожидал, что его найдут так быстро.