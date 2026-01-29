В Дудинке мужчина расплатился купюрой из «банка приколов» и попал под суд

На севере Красноярского края полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве. Инцидент произошел в магазине города Дудинки. Один из покупателей рассчитался за товары сувенирной банкнотой в пять тысяч рублей из «банка приколов». Теперь его будут судить. Подробностями этой истории поделились 29 января в МВД по Красноярскому краю.
Известно, что продавец обнаружил подмену только после ухода покупателя и сразу обратился в полицию. Сотрудники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Дудинки. Мужчина сразу признал вину. В ходе беседы с полицейскими он пояснил, что пошел на это из-за блокировки своей банковской карты. При этом он не ожидал, что его найдут так быстро.
На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Все собранные материалы уже переданы в суд. Обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.