Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дудинке мужчина расплатился купюрой из «банка приколов» и попал под суд

В Красноярском крае мужчину будут судить за покупку на деньги «банка приколов».

Источник: Комсомольская правда

На севере Красноярского края полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве. Инцидент произошел в магазине города Дудинки. Один из покупателей рассчитался за товары сувенирной банкнотой в пять тысяч рублей из «банка приколов». Теперь его будут судить. Подробностями этой истории поделились 29 января в МВД по Красноярскому краю.

Известно, что продавец обнаружил подмену только после ухода покупателя и сразу обратился в полицию. Сотрудники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Дудинки. Мужчина сразу признал вину. В ходе беседы с полицейскими он пояснил, что пошел на это из-за блокировки своей банковской карты. При этом он не ожидал, что его найдут так быстро.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Все собранные материалы уже переданы в суд. Обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.