В Нью-Йорке машина несколько раз врезалась в здание синагоги

Автомобиль несколько раз протаранил здание нью-йоркской синагоги.

Источник: Аргументы и факты

В районе Бруклин в Нью-Йорке легковой автомобиль несколько раз протаранил двери синагоги. Об этом сообщает New York Post.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Водитель был задержан на месте происшествия. Он заявил, что машину занесло, и он случайно въехал в здание. Однако, по данным издания, автомобиль врезался в двери как минимум четыре раза, что вызвало вопросы у правоохранителей.

Полиция Нью-Йорка расследует инцидент, выясняя мотивы водителя и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида 18-летний юноша угнал машину у местной жительницы, угрожая пистолетом. При этом он извинился перед ней, объясняя свои действия необходимостью навестить бабушку.