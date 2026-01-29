В Нью-Йорке машина несколько раз врезалась в здание синагоги

В районе Бруклин в Нью-Йорке легковой автомобиль несколько раз протаранил двери синагоги. Об этом сообщает New York Post.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Водитель был задержан на месте происшествия. Он заявил, что машину занесло, и он случайно въехал в здание. Однако, по данным издания, автомобиль врезался в двери как минимум четыре раза, что вызвало вопросы у правоохранителей.
Полиция Нью-Йорка расследует инцидент, выясняя мотивы водителя и обстоятельства происшествия.
