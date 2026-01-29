Ричмонд
Троллейбус наехал на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу в Омске

Троллейбус сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу в Омске. Об этом случае в четверг, 29 января, сообщили в региональной прокуратуре.

— Предварительно установлено, что сегодня около 07.50 водитель троллейбуса, следующий по проспекту Карла Маркса в городе Омске по маршруту № 4 с пассажирами, проехал на перекресток с улицы Циолковского на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 11-летнего мальчика, — уточнили в пресс-службе.

В результате мальчик получил серьезные травмы — врачи ведут борьбу за его жизнь. Ведомство организовало проверку по факту произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

26 января ребенок попал под колеса машины Volvo во время спуска со снежной горки на ледянке в подмосковном Красногорске. Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли.