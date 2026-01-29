Троллейбус наехал на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу в Омске

— Предварительно установлено, что сегодня около 07.50 водитель троллейбуса, следующий по проспекту Карла Маркса в городе Омске по маршруту № 4 с пассажирами, проехал на перекресток с улицы Циолковского на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 11-летнего мальчика, — уточнили в пресс-службе.