Стоматологов в Челябинской области осудят за мошенничество на миллион рублей

В Троицке будут судит двух стоматологов и пять женщин за мошенничество при получении выплат. Они оформляли компенсационные выплаты на лечение, но медицинские услуги им не предоставлялись. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.