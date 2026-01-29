Стоматологов в Челябинской области осудят за мошенничество на миллион рублей

По версии следствия, 70-летний руководитель стоматологической клиники ООО «Фаузия-Дента» в Троицке и его бывшая супруга-стоматолог заключили с пятью местными жительницами фиктивные договоры на оказание платных стоматологических услуг. В результате они получили более 1 миллиона рублей из бюджета по программе дополнительных мер государственной поддержки от регионального Министерства социальных отношений.
Стоматологи делали фиктивные документы, а женщины предоставляли их в управление социальной защиты Троицка. Они получали компенсационные выплаты от 120 до 128 тысяч рублей, часть из которых передавали стоматологам. Медицинские услуги жительницам не оказывали.
Обвиняемые вину признали и частично возместили ущерб на сумму 641 тысяча рублей. Земельные участки, жилые помещения, транспортные средства, банковские счета фигурантов дела арестованы.
