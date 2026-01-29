Ричмонд
Стоматологов в Челябинской области осудят за мошенничество на миллион рублей

В Троицке будут судит двух стоматологов и пять женщин за мошенничество при получении выплат. Они оформляли компенсационные выплаты на лечение, но медицинские услуги им не предоставлялись. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Источник: Pchela.News

По версии следствия, 70-летний руководитель стоматологической клиники ООО «Фаузия-Дента» в Троицке и его бывшая супруга-стоматолог заключили с пятью местными жительницами фиктивные договоры на оказание платных стоматологических услуг. В результате они получили более 1 миллиона рублей из бюджета по программе дополнительных мер государственной поддержки от регионального Министерства социальных отношений.

Стоматологи делали фиктивные документы, а женщины предоставляли их в управление социальной защиты Троицка. Они получали компенсационные выплаты от 120 до 128 тысяч рублей, часть из которых передавали стоматологам. Медицинские услуги жительницам не оказывали.

Обвиняемые вину признали и частично возместили ущерб на сумму 641 тысяча рублей. Земельные участки, жилые помещения, транспортные средства, банковские счета фигурантов дела арестованы.

Напомним, в Челябинске суд приговорил жителя Приморского края Эдуарда Капшеева к семи годам в колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей за мошенничество и отмывание денег. С помощью финансовой пирамиды вместе с подельниками он похитил у жителей нескольких регионов свыше 37,3 миллиона рублей.