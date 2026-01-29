Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса Чита-Барнаул более чем на 30 часов

Читинская транспортная прокуратура установила нарушения прав пассажиров. Авиакомпанию привлекли к ответственности по статье «Оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно». За это им грозит штраф в размере 35 тысяч рублей.