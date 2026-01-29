Ричмонд
Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса Чита-Барнаул более чем на 30 часов

Авиаперевозчик не предоставил пассажирам горячее питание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса Чита-Барнаул более чем на 30 часов. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Длительная задержка вылета из аэропорта Читы случилась в августе 2025 года. Тогда авиаперевозчик не предоставил пассажирам горячее питание, — уточнили в ведомстве.

Читинская транспортная прокуратура установила нарушения прав пассажиров. Авиакомпанию привлекли к ответственности по статье «Оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно». За это им грозит штраф в размере 35 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что резервный самолет рейса Нячанг-Иркутск прибыл в аэропорт назначения из Ханоя.