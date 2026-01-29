На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4 километра

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 35 км на запад-юго-запад от вулкана. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолёты», — уточняется в сообщении.
Действующий вулкан Шивелуч расположен на Камчатке в 50 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Состоит из древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст — 60−70 тыс. лет.
Напомним, на Камчатке не прекращаются подземные толчки, последовавшие после мощного землетрясения в июле 2025 года. За последние 24 часа специалисты зафиксировали семь афтершоков. В настоящее время на полуострове отмечается повышенная активность шести вулканов. Учёные полагают, что их пробуждение связано с продолжающейся сейсмической активностью.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.