На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4 километра

Напомним, на Камчатке не прекращаются подземные толчки, последовавшие после мощного землетрясения в июле 2025 года. За последние 24 часа специалисты зафиксировали семь афтершоков. В настоящее время на полуострове отмечается повышенная активность шести вулканов. Учёные полагают, что их пробуждение связано с продолжающейся сейсмической активностью.