На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4 километра

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, вулкан Шивелуч произвёл пепловый выброс на высоту 4 км. Длина шлейфа составила 35 км.

Источник: Life.ru

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 35 км на запад-юго-запад от вулкана. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолёты», — уточняется в сообщении.

Действующий вулкан Шивелуч расположен на Камчатке в 50 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Состоит из древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст — 60−70 тыс. лет.

Напомним, на Камчатке не прекращаются подземные толчки, последовавшие после мощного землетрясения в июле 2025 года. За последние 24 часа специалисты зафиксировали семь афтершоков. В настоящее время на полуострове отмечается повышенная активность шести вулканов. Учёные полагают, что их пробуждение связано с продолжающейся сейсмической активностью.

