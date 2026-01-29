Слесарь из Иркутской области отдал мошенникам 2,5 млн рублей

Как выяснили правоохранители, пенсионеру поступил звонок в мессенджере от человека, представившегося сотрудником домофонной компании. Тот сообщил о плановой замене оборудования. Разговор внезапно прервался, и на связь вышла девушка. Она убедила мужчину, что предыдущий звонок был от мошенника, который уже получил доступ к его персональным данным и оформил доверенность на иностранца, чтобы похитить сбережения.