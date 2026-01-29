Слесарь из Иркутской области отдал мошенникам 2,5 млн рублей

В Усть-Илимске 67-летний слесарь стал жертвой мошенников. Он перевел аферистам почти 2,5 миллиона рублей. Накануне в полицию обратилась его дочь, которая заподозрила неладное, сообщили в МВД по Иркутской области.
Как выяснили правоохранители, пенсионеру поступил звонок в мессенджере от человека, представившегося сотрудником домофонной компании. Тот сообщил о плановой замене оборудования. Разговор внезапно прервался, и на связь вышла девушка. Она убедила мужчину, что предыдущий звонок был от мошенника, который уже получил доступ к его персональным данным и оформил доверенность на иностранца, чтобы похитить сбережения.
Под предлогом защиты денег жертву уговорили перевести все средства на «безопасный счет», что он и сделал.
Через несколько дней с пенсионером связался новый «сотрудник правоохранительных органов». Он попросил помочь в поимке преступной группы, якобы пытавшейся украсть его деньги. Для этого злоумышленник убедил жителя Усть-Илимска продать им свой автомобиль «Фольксваген Поло», пообещав, что после сделки преступников сразу арестуют и вернут машину. После завершения всех операций связь с аферистами оборвалась. Общая сумма ущерба составила 2 415 000 рублей.
По факту происшествия следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«Сотрудники правоохранительных органов никогда не просят перевести деньги или продать имущество “для поимки преступников”. При любых подозрительных звонках с требованиями совершить финансовые операции следует немедленно прекратить разговор и сообщить в полицию или близким», — напомнили в МВД по Иркутской области.
Ранее трех жителей Иркутской области осудили за поддержку мошенников.