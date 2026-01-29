Ричмонд
В Хабаровском крае задержали мужчину за кражу 100 тысяч из банкомата

Ранее судимый местный житель присвоил деньги, оставленные в ячейке терминала.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровком крае сотрудники ОМВД России «Бикинский» раскрыли кражу денег из банкомата, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть обратился местный житель: он заявил, что внёс в терминал самообслуживания 99 900 рублей, но сумма не поступила на счёт.

Как выяснилось, мужчина вносил наличные на свой банковский счёт, однако отвлекся и ушёл, не убедившись в завершении операции. Когда он проверил баланс через мобильное приложение и обнаружил пропажу средств, сразу обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно‑розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 39‑летний местный житель, ранее судимый за убийство. Задержанный признался: он заметил оставленные купюры в ячейке для выдачи денег и присвоил их, а затем потратил на личные нужды.

Похищенные деньги изъяты — их вернут потерпевшему. Следователи ОМВД России «Бикинский» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает: все терминалы самообслуживания оснащены камерами видеонаблюдения. Любое действие фиксируется, что помогает оперативно выявлять злоумышленников. Если вы обнаружили чужие деньги в банкомате, необходимо сразу сообщить об этом в банк или в полицию.