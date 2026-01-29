В Екатеринбурге у Плотинки столкнулись шесть машин

Напомним, что 28 января в Нижнем Тагиле сразу два водителя сбили детей и скрылись с места ДТП. В первом случае на пешеходном переходе 7-летнего мальчика, во втором — 10-летнего. Инспекторам ДПС водители объяснили, что, по их мнению, дети не пострадали.