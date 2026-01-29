Ричмонд
В Екатеринбурге у Плотинки столкнулись шесть машин

В центре Екатеринбурга столкнулись шесть машин.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 января в Екатеринбурге у Плотинки столкнулись сразу шесть машин. На проспекте Ленина автомобили стоят посередине дороги с включенной аварийной сигнализацией. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП нет.

— Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП. Автоинспекторы помогли водителям составить процессуальные документы. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом, — отметили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Кроме этого, на дорогах Екатеринбурга наблюдается сложная обстановка. Из-за сильного снегопада, о котором свердловчан предупреждали накануне, на дорогах образовалась «каша». По данным сервиса Яндекс. Карты, утром пробки в городе достигли 8 баллов.

Напомним, что 28 января в Нижнем Тагиле сразу два водителя сбили детей и скрылись с места ДТП. В первом случае на пешеходном переходе 7-летнего мальчика, во втором — 10-летнего. Инспекторам ДПС водители объяснили, что, по их мнению, дети не пострадали.