Бил руками и ногами по голове: ревнивец из Башкирии жестоко убил сожительницу

В Башкирии Сибайский городской суд вынес приговор по уголовному делу против 36-летнего мужчины, его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, что в минувшем августе подсудимый поссорился с сожительницей на почве ревности. Ситуация накалилась, и мужчина множество раз ударил женщину руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.