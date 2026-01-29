Ричмонд
Бил руками и ногами по голове: ревнивец из Башкирии жестоко убил сожительницу

В Башкирии ревнивец до смерть избил сожительницу.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Сибайский городской суд вынес приговор по уголовному делу против 36-летнего мужчины, его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, что в минувшем августе подсудимый поссорился с сожительницей на почве ревности. Ситуация накалилась, и мужчина множество раз ударил женщину руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.

