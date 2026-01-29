Три человека пострадали в результате поножовщины в центре Москвы

В Москве на Арбате ночью произошла потасовка, в результате которой пострадали три человека. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в ГУ МВД по столице.
В ведомстве рассказали, что между группой граждан возник конфликт, который перерос в драку. В ходе происшествия одного мужчину ранили ножом в живот, другому нанесли ранение щеки, третий получил тяжелые травмы головы и был госпитализирован.
Правоохранители уточнили в МАХ, что по факту случившегося в отношении двух участников конфликта возбудили уголовные дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее полицейские разбирались в обстоятельствах драки, которая произошла около торгового центра «О!Подворье» в Одинцове. Участниками конфликта стали активисты движения «Здоровое Отечество» и администрация ТЦ.
Конфликт произошел после того, как активисты пришли в ТЦ. Они проводили рейд, целью которого было обнаружение контрафактных электронных сигарет. Происходящее общественники снимали на видео. Это не понравилось работникам. Они вывели активистов на улицу, где избили их. Впоследствии на место вызвали полицию, которая якобы задержала только общественников.