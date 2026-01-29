CCTV: в Китае 11 человек казнили за убийства и мошенничество

Как информировалось, синдикат «семья Мин» орудовал на севере Мьянмы на границе с Китаем и граждане КНР стали жертвами его мошеннических действий. В ноябре 2023 года троих главарей группировки Мин Гопина, Мин Цзюйланя и Мин Чжэньчжэня арестовали, а лидер синдиката Мин Сюэчан во время рейда покончил с собой. Той же осенью Мьянма выдала Китаю большое количество человек, подозреваемых в мошенничестве.