CCTV: в Китае 11 человек казнили за убийства и мошенничество

В Китае казнили 11 человек, признанных членами преступного синдиката «семья Мин» и виновными в убийствах, мошенничестве, торговле наркотиками, организации проституции и других преступлениях, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
«После получения судебного решения и приказа о приведении смертной казни в исполнение от Верховного народного суда Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в соответствии с законом огласил приговор о смертной казни в отношении 11 преступников и привел его в исполнение», — озвучило CCTV.
Как информировалось, синдикат «семья Мин» орудовал на севере Мьянмы на границе с Китаем и граждане КНР стали жертвами его мошеннических действий. В ноябре 2023 года троих главарей группировки Мин Гопина, Мин Цзюйланя и Мин Чжэньчжэня арестовали, а лидер синдиката Мин Сюэчан во время рейда покончил с собой. Той же осенью Мьянма выдала Китаю большое количество человек, подозреваемых в мошенничестве.
Отмечалось также, что синдикат орудовал с 2015 года и его члены были признаны виновными в убийстве 14 граждан Китая и ранении еще шести человек.
Ранее сообщалось, что в КНР казнили 95-летнего мужчину за изнасилование восьми несовершеннолетних девушек.