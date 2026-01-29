Смотревшего видеоблог российского пенсионера обвиняют в поддержке терроризма

По данным следствия, в 2021 году мужчина, регулярно просматривая видеоблог участника запрещенной в России террористической организации, несколько раз переводил ему денежные средства. Общая сумма перечислений, как указывается в материалах дела, превысила одну тысячу рублей. Следствие считает, что фигурант осознавал, кому и с какой целью направляет деньги.