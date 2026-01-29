Смотревшего видеоблог российского пенсионера обвиняют в поддержке терроризма

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего жителя областного центра, которого обвиняют в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.
По данным следствия, в 2021 году мужчина, регулярно просматривая видеоблог участника запрещенной в России террористической организации, несколько раз переводил ему денежные средства. Общая сумма перечислений, как указывается в материалах дела, превысила одну тысячу рублей. Следствие считает, что фигурант осознавал, кому и с какой целью направляет деньги.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. Основанием стали материалы, поступившие из УМВД России по Томской области. Противоправная деятельность была пресечена в ходе совместной работы следователей, сотрудников полиции и бойцов СОБР Росгвардии.
При предъявлении обвинения мужчина полностью признал вину. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
