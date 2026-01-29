Ричмонд
На Байкале задержали водителя автомобиля, в ДТП с которым погибла туристка

ИРКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Водитель машины, который вез туристов из Китая на озере Байкал и попал в ДТП, где один человек погиб и двое пострадали, допрошен и задержан. Об этом сообщает СК РФ.

Источник: Freepik

«В следственные органы СК России по Иркутской области доставлен 41-летний водитель внедорожника, допустивший его опрокидывание на льду Байкала, в результате чего погибла туристка. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека — прим. ТАСС). Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Как сообщили в СК, у мужчины не было водительского удостоверения.