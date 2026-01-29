Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фото «трупа», 2 тысячи долларов и киллер: как в Самарканде раскрыли попытку заказного убийства

Vaib.uz (новости Узбекистана. 29 января). Эта история началась с оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы: в Самарканде один из местных жителей якобы занимался поиском наёмного убийцы. Проверка этих данных показала, что информация небезосновательна.

Источник: Vaib.Uz

Предварительное расследование установило, что 23-летний житель Самарканда на фоне личного конфликта с жителем Ташкента решил пойти на крайние меры и поставил перед собой цель убить оппонента. Для этого он начал искать киллера.

После получения этих сведений правоохранители приняли решение о проведении оперативного мероприятия. В рамках спецоперации к делу был привлечён условный наёмный убийца, с которым подозреваемый вступил в контакт.

Житель Самарканда поручил «киллеру» совершить убийство человека, с которым у него были разногласия, пообещав за это вознаграждение в размере 2 200 долларов.

27 января в Самарканде в ходе оперативного мероприятия подозреваемый был задержан с поличным в момент передачи 2 000 долларов после того, как получил от условного наёмного убийцы фотографии загримированного «трупа».

В ходе дальнейших оперативно-следственных действий выяснилось, что задержанный хотел ликвидировать 29-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью, своего родственника, проживающего в Ташкенте. Поводом для организации заказного убийства стали давние конфликты между ними, а также крупная сумма долга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 97 Уголовного кодекса (попытка умышленного убийства). Следственные действия продолжаются.