Фото «трупа», 2 тысячи долларов и киллер: как в Самарканде раскрыли попытку заказного убийства

Предварительное расследование установило, что 23-летний житель Самарканда на фоне личного конфликта с жителем Ташкента решил пойти на крайние меры и поставил перед собой цель убить оппонента. Для этого он начал искать киллера.
После получения этих сведений правоохранители приняли решение о проведении оперативного мероприятия. В рамках спецоперации к делу был привлечён условный наёмный убийца, с которым подозреваемый вступил в контакт.
Житель Самарканда поручил «киллеру» совершить убийство человека, с которым у него были разногласия, пообещав за это вознаграждение в размере 2 200 долларов.
27 января в Самарканде в ходе оперативного мероприятия подозреваемый был задержан с поличным в момент передачи 2 000 долларов после того, как получил от условного наёмного убийцы фотографии загримированного «трупа».
В ходе дальнейших оперативно-следственных действий выяснилось, что задержанный хотел ликвидировать 29-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью, своего родственника, проживающего в Ташкенте. Поводом для организации заказного убийства стали давние конфликты между ними, а также крупная сумма долга.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 97 Уголовного кодекса (попытка умышленного убийства). Следственные действия продолжаются.