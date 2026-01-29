Ричмонд
В Донецке задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Жителю Донецка грозит до 8 лет лишения свободы за попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

Источник: Аргументы и факты

В Донецке силовики задержали местного жителя в момент передачи взятки сотруднику ФСБ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Управлением ФСБ России по ДНР с поличным задержан житель Донецка за дачу взятки должностным лицам с целью уклонения от уголовной ответственности», — указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержанному грозит до восьми лет заключения за подкуп сотрудника силовых структур.

Ранее сообщалось, что экс-мэра Владимира Дмитрия Наумова приговорили к 8 годам колонии за крупную взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей.