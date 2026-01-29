Житель Приморья чуть не сгорел заживо из-за растопленной печи

В селе Голубовка Дальнереченского муниципального округа Приморья произошел пожар, который едва не стоил жизни местному жителю. Вечером мужчина затопил печь после работы и уснул. Проснулся он уже в сильно задымленном помещении, где было нечем дышать.
Окно в комнате не открывалось, и единственным спасением стала дверь. Мужчина успел выбежать на улицу, пытался сбить пламя снегом, но справиться с огнем самостоятельно не смог — пришлось звать на помощь пожарных. Огнеборцы оперативно прибыли и ликвидировали возгорание.
По данным дознавателей МЧС России, причиной пожара стала неисправность печи.
Специалисты МЧС призывают граждан регулярно проверять состояние печей и каминов, поручать ремонт и кладку только профессионалам, никогда не оставлять топящиеся печи без присмотра и не доверять их детям, не использовать для розжига горючие жидкости, не сушить на печах одежду или дрова.