Житель Приморья чуть не сгорел заживо из-за растопленной печи

Мужчина вернулся с работы, затопил печь и уснул.

Источник: Комсомольская правда

В селе Голубовка Дальнереченского муниципального округа Приморья произошел пожар, который едва не стоил жизни местному жителю. Вечером мужчина затопил печь после работы и уснул. Проснулся он уже в сильно задымленном помещении, где было нечем дышать.

Окно в комнате не открывалось, и единственным спасением стала дверь. Мужчина успел выбежать на улицу, пытался сбить пламя снегом, но справиться с огнем самостоятельно не смог — пришлось звать на помощь пожарных. Огнеборцы оперативно прибыли и ликвидировали возгорание.

По данным дознавателей МЧС России, причиной пожара стала неисправность печи.

Специалисты МЧС призывают граждан регулярно проверять состояние печей и каминов, поручать ремонт и кладку только профессионалам, никогда не оставлять топящиеся печи без присмотра и не доверять их детям, не использовать для розжига горючие жидкости, не сушить на печах одежду или дрова.