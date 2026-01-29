Житель Приморья чуть не сгорел заживо из-за растопленной печи

Специалисты МЧС призывают граждан регулярно проверять состояние печей и каминов, поручать ремонт и кладку только профессионалам, никогда не оставлять топящиеся печи без присмотра и не доверять их детям, не использовать для розжига горючие жидкости, не сушить на печах одежду или дрова.