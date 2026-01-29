41-летнего водителя внедорожника, который перевернулся в Ольхонском районе, задержали. Напомним, 28 января 2026 года «УАЗ» с туристами зацепился колесами за свежий разлом льда. Все произошло в местности Маломерец. Водитель потерял управление, из-за чего авто перевернулось на крышу.
— 75-летняя женщина-турист получила серьезные травмы и погибла на месте происшествия, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Мужчину, который был за рулем машины, доставили в следственные органы. Его допросили в качестве подозреваемого. Известно, что у нарушителя никогда не было и нет водительских прав. Планируется, что следствие обратится в суд с просьбой взять его под стражу.
