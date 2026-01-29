Ричмонд
В Нью-Йорке автомобиль четыре раза протаранил синагогу

Автомобиль врезался в боковой вход Всемирного центра Хабад Любавич в Краун-Хайтс.

Источник: Комсомольская правда

В Нью-Йорке водитель автомобиля несколько раз врезался в бруклинскую синагогу. В оправдание мужчина заявил, что его машину «занесло». Об этом пишет газета New York Post.

Как передает издание, серый седан Honda не менее четырех раз задним ходом врезался в боковой вход Всемирного центра Хабад Любавич в Краун-Хайтс.

В результате происшествия входные двери синагоги сорвало с петель. Всех посетителей эвакуировали, пострадавших нет. Водителя автомобиля арестовали.

По данным издания, после происшествия мужчина не делал никаких заявлений террористического характера. Местные правоохранители продолжают расследование инцидента.

Напомним, 16 января в Лос-Анджелесе грузовик протаранил толпу митингующих в поддержку протестов в Иране. После этого водитель прибавил скорость и проехал через остальную часть площади. Тогда несколько человек получили травмы.