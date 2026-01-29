Более 500 тысяч рублей передали две омички телефонным мошенникам за минувшие сутки

Почти 60 тысяч рублей перевела аферистам 21-летняя жительница Ленинского округа: ей позвонил неизвестный и сообщил о необходимости продления договора обслуживания сим-карты. А пожилая жительница Октябрьского округа лишилась 475 тысяч рублей: в течение недели она общалась по телефону с неизвестными, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Роскомнадзора. Запуганная мошенниками женщина переводила сбережения на некий «безопасный» счет, чтобы уберечь их от посягательства третьих лиц, как ей объясняли собеседники.