Более 500 тысяч рублей передали две омички телефонным мошенникам за минувшие сутки

За минувшие сутки мошенникам удалось облапошить двух жительниц города Омска на внушительную сумму. Более 500 тысяч рублей телефонные преступники выманили из женщин по стандартной схеме.
Почти 60 тысяч рублей перевела аферистам 21-летняя жительница Ленинского округа: ей позвонил неизвестный и сообщил о необходимости продления договора обслуживания сим-карты. А пожилая жительница Октябрьского округа лишилась 475 тысяч рублей: в течение недели она общалась по телефону с неизвестными, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Роскомнадзора. Запуганная мошенниками женщина переводила сбережения на некий «безопасный» счет, чтобы уберечь их от посягательства третьих лиц, как ей объясняли собеседники.