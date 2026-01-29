Водитель перевернувшегося на Байкале внедорожника не имел водительских прав

Водитель внедорожника, который перевернулся на Байкале, не имел водительских прав и никогда их не получал. Об этом заявили в Следственном комитете.
Задержанного доставили в органы следствия. 41-летний мужчина был допрошен. Следствие подало ходатайство об аресте.
28 января в результате ДТП с внедорожником погибла 75-летняя иностранная гражданка. Автомобиль провалился в расщелину во льду и перевернулся. В салоне, помимо погибшей, находились ещё 10 человек. Две иностранные гражданки обратились за медицинской помощью.