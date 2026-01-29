Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель перевернувшегося на Байкале внедорожника не имел водительских прав

Водитель внедорожника УАЗ, перевозивший туристов на Байкале, никогда не получал водительское удостоверение.

Источник: Аргументы и факты

Водитель внедорожника, который перевернулся на Байкале, не имел водительских прав и никогда их не получал. Об этом заявили в Следственном комитете.

Задержанного доставили в органы следствия. 41-летний мужчина был допрошен. Следствие подало ходатайство об аресте.

28 января в результате ДТП с внедорожником погибла 75-летняя иностранная гражданка. Автомобиль провалился в расщелину во льду и перевернулся. В салоне, помимо погибшей, находились ещё 10 человек. Две иностранные гражданки обратились за медицинской помощью.