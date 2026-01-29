Несколько сотрудников ялтинской администрации отправились на СВО

Несколько сотрудников городской администрации, в том числе первый заместитель главы города Сергей Баннов, отправились из Ялты в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.
«Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение. Отдельно — своего первого заместителя Сергея Александровича Баннова за то, что добровольно оставил кабинет в администрации ради непростой службы на передовой», — отметила Павленко.
Баннов приступил к работе в администрации Ялты в декабре 2021 года, заняв пост помощника главы города. 28 января 2022 года его повысили до заместителя, а с 1 ноября 2023 года он стал первым заместителем главы Ялты.