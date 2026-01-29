В Перми проверили атмосферный воздух при пожаре складов на улице Дзержинского

В Перми ликвидация мощного пожара складских помещений 28 января заняла более 13 часов. С огнем боролись около 100 сотрудников МЧС. Краевое управление Роспотребнадзора провело отбор проб атмосферного воздуха на территории ближайшей к пожару жилой застройки.
С учетом направления ветра замеры воздуха провели 28 января с 08:35 до 10:20 на улицах Дзержинского, 28 и Ломоносова, 51, а на ул. Дзержинского, 28 и 31А — измерения радиационного фона.
Лабораторные исследования отобранных проб на исследуемых территориях не превысили гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения. Радиационный фон также оказался в норме.
Во время замеров сотрудники краевого ведомства определяли содержание загрязняющих веществ, свойственных процессу горения при пожаре, включая углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, углерод, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM2,5, взвешенные частицы PM10, бензол, диметилбензол, метилбензол, этилбензол, стирол, хлороводород и фтороводород.