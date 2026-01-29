Фиктивный брак и настоящие выплаты — аферу «на костях» бойца СВО раскрыли в Приморье

Жильё гражданке и её сожителю так и не выдали, так как в ноябре чиновникам стало известно о гибели бойца. Но ушлой парочке удалось оформить социальные выплаты, положенные в связи с гибелью участника спецоперации его родственникам, к которым формально относилась аферистка. Сумма всех выплат, компенсаций и пособий, оформленных и полученных с мая 2025 года по январь 2026 года, достигла 15 миллионов рублей.