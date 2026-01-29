Фиктивный брак и настоящие выплаты — аферу «на костях» бойца СВО раскрыли в Приморье

Фиктивный брак был заключён в марте 2025 года. На женщину была оформлена доверенность от имени бойца. Когда мужчина попал в списки пропавших без вести, она обратилась по доверенности в администрацию Уссурийского городского округа, чтобы получить квартиру, которую участнику боевых действий должны были выдать как сироте. Квартира оценивалась в 2,8 миллиона рублей.
Жильё гражданке и её сожителю так и не выдали, так как в ноябре чиновникам стало известно о гибели бойца. Но ушлой парочке удалось оформить социальные выплаты, положенные в связи с гибелью участника спецоперации его родственникам, к которым формально относилась аферистка. Сумма всех выплат, компенсаций и пособий, оформленных и полученных с мая 2025 года по январь 2026 года, достигла 15 миллионов рублей.
Парочка задержана, решается вопрос о мере пресечения для них. Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ при поддержке Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Приморья, расследование уголовного дела о мошенничестве находится под контролем прокуратуры.
Ранее сообщалось о мошенничестве в отношении реальной супруги погибшего бойца СВО из Владивостока. Женщина, заботившаяся о младенце, не могла заниматься подготовкой документов для получения выплат и обратилась за юридической помощью в фирму. С ней заключили договор на оказание юридических услуг, вдова внесла стопроцентную предоплату, но помогать ей так и не начали. После обращения вдовы в прокуратуру преступление раскрыли.