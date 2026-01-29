Три человека пострадали в ходе поножовщины в центре Москвы

«Ночью на Арбате между группой граждан произошёл конфликт, обернувшийся тяжёлыми травмами и госпитализацией для его участников. Один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другому причинено ранение щеки, а третий тяжёлые травмы головы», — говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении двух виновников потасовки по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент пострадавшие находятся под наблюдением медиков, уточнили в ведомстве.
Ранее в Томске полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве двух приятелей во время пьяного застолья в квартире. Обвиняемый пытался представить происшествие как взаимный конфликт между погибшими. В январе 2026 года соседи обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в квартире на улице 5 Армии.
