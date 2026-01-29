Поезда Ленинградского направления ОЖД следуют с задержкой по техническим причинам

Поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги следуют с задержкой по техническим причинам. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
— В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются поезда дальнего следования и пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону Москвы и обратно. Максимальное время опоздания — не более одного часа, — уточнили в Telegram-канале.
На данный момент железнодорожники предпринимают необходимые меры, чтобы сократить время опоздания поездов.
7 января поезд № 51, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Брест, был вынужден остановиться в пути — он также прибыл в пункт назначения с опозданием. Состав встал на перегоне Стайки — Можеевка из-за технической неисправности.
Кроме того, недавно 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Из-за схода вагонов повреждения получила железнодорожная инфраструктура. В МЧС добавили, что угрозы для экологии нет.