В Хабаровске произошёл пожар на ТЭЦ-3

29 января в Хабаровске произошел пожар на территории ТЭЦ-3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14:23. По прибытии пожарных выяснилось, что дым идет с крыши корпуса, где проводились кровельные работы.
— Пожарные локализуют возгорание. Всего для тушения привлечено 32 человека и 12 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Происшествие не повлияло на работу предприятия.
— В эти минуты нахожусь на Хабаровской ТЭЦ-3, где произошло возгорание одного из корпусов, — сообщил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков. — По поручению губернатора края Дмитрия Демешина создан оперативный штаб, ситуация на контроле. По факту случившегося будет проведена проверка. Технологический процесс ТЭЦ не нарушен, ограничений потребителей нет. К сожалению, в результате инцидента есть пострадавшие. Два сотрудника подрядной организации погибли, еще один доставлен с ожогами в больницу имени Владимирцева. Буду держать вас в курсе.
