В Хабаровске произошёл пожар на ТЭЦ-3

— В эти минуты нахожусь на Хабаровской ТЭЦ-3, где произошло возгорание одного из корпусов, — сообщил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков. — По поручению губернатора края Дмитрия Демешина создан оперативный штаб, ситуация на контроле. По факту случившегося будет проведена проверка. Технологический процесс ТЭЦ не нарушен, ограничений потребителей нет. К сожалению, в результате инцидента есть пострадавшие. Два сотрудника подрядной организации погибли, еще один доставлен с ожогами в больницу имени Владимирцева. Буду держать вас в курсе.