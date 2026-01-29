Короткое замыкание на ТЭЦ оставило часть Кургана без воды, тепла и света

Специалисты работают над устранением неполадок. Арбинские очистные сооружения перевели на резервный источник питания, потребители снова получают воду. Скоро вернётся и отопление: специалисты восстанавливают теплогидравлический режим, в ближайшее время батареи прогреются.
Ранее крупная энергетическая авария произошла в Мурманской области. Напомним, регион несколько дней жил в режиме повышенной готовности. Утром в понедельник власти заявили, что тепло и вода уже вернулись во все жилые дома и соцобъекты Мурманска. Электроснабжение восстановили примерно в 80% зданий, а аварийные бригады продолжают работать круглосуточно. Причиной стали упавшие опоры ЛЭП, на их месте уже установили новые.
