Короткое замыкание на ТЭЦ оставило часть Кургана без воды, тепла и света

На Курганской ТЭЦ произошло короткое замыкание генераторного распределительного устройства, у части потребителей прекращена подача, воды, электричества и отопления. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты работают над устранением неполадок. Арбинские очистные сооружения перевели на резервный источник питания, потребители снова получают воду. Скоро вернётся и отопление: специалисты восстанавливают теплогидравлический режим, в ближайшее время батареи прогреются.

Ранее крупная энергетическая авария произошла в Мурманской области. Напомним, регион несколько дней жил в режиме повышенной готовности. Утром в понедельник власти заявили, что тепло и вода уже вернулись во все жилые дома и соцобъекты Мурманска. Электроснабжение восстановили примерно в 80% зданий, а аварийные бригады продолжают работать круглосуточно. Причиной стали упавшие опоры ЛЭП, на их месте уже установили новые.

