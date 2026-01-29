Обыски в немецком банке связали с контактами структур российского олигарха

Обыски в офисах Deutsche Bank в Германии могут быть связаны с деловыми контактами банка с компаниями, которые, по версии следствия, находились под контролем бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что Абрамович находится под санкциями Европейского союза. Подробности предполагаемых связей и конкретные эпизоды пока не раскрываются.
Ранее Der Spiegel сообщал, что сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ утром провели обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, а также в одном из офисов банка в Берлине.
По информации СМИ, прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование в отношении неустановленных ответственных лиц и сотрудников Deutsche Bank по подозрению в отмывании денежных средств. Следствие полагает, что в прошлом банк поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые могли использоваться для легализации средств.
В Deutsche Bank подтвердили факт проведения обысков и заявили, что финансовый институт полностью сотрудничает с правоохранительными органами.
