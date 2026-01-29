В Японии у скоростного поезда на полном ходу отлетела защитная панель

Инцидент произошёл 23 января с поездом серии H5 Hayabusa, следовавшим по маршруту Токио-Хоккайдо. Как выяснилось, во время движения проводник обратил внимание на подозрительный звук. При осмотре на одной из остановок обнаружилось отсутствие защитной панели, закрывавшей люк под вагоном в районе водяного бака.
По данным телеканала, потерянную деталь весом около пяти килограммов до сих пор не нашли. Представители железнодорожной компании предположили, что из-за высокой скорости движения панель могла отлететь далеко за пределы полотна. Сведений о пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что в Польше произошёл сход с рельсов поезда компании Polregio, в котором находилось около 20 пассажиров. Инцидент, случившийся на маршруте Варшава — Краков, не привел к пострадавшим. В результате происшествия были изменены маршруты дальних поездов, а на некоторых участках организовано автобусное сообщение. Причина схода с рельсов пока выясняется.
