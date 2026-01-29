В Японии у скоростного поезда на полном ходу отлетела защитная панель

Ранее сообщалось, что в Польше произошёл сход с рельсов поезда компании Polregio, в котором находилось около 20 пассажиров. Инцидент, случившийся на маршруте Варшава — Краков, не привел к пострадавшим. В результате происшествия были изменены маршруты дальних поездов, а на некоторых участках организовано автобусное сообщение. Причина схода с рельсов пока выясняется.