В Японии у скоростного поезда на полном ходу отлетела защитная панель

У японского скоростного поезда «синкансэн» отвалилась пятикилограммовая деталь во время движения. Об инциденте сообщил телеканал Asahi TV.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл 23 января с поездом серии H5 Hayabusa, следовавшим по маршруту Токио-Хоккайдо. Как выяснилось, во время движения проводник обратил внимание на подозрительный звук. При осмотре на одной из остановок обнаружилось отсутствие защитной панели, закрывавшей люк под вагоном в районе водяного бака.

По данным телеканала, потерянную деталь весом около пяти килограммов до сих пор не нашли. Представители железнодорожной компании предположили, что из-за высокой скорости движения панель могла отлететь далеко за пределы полотна. Сведений о пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Польше произошёл сход с рельсов поезда компании Polregio, в котором находилось около 20 пассажиров. Инцидент, случившийся на маршруте Варшава — Краков, не привел к пострадавшим. В результате происшествия были изменены маршруты дальних поездов, а на некоторых участках организовано автобусное сообщение. Причина схода с рельсов пока выясняется.

